Pallamano l' istituto Marchesi di Mascalucia sul tetto d' Italia
La classe 2GS del Liceo “Concetto Marchesi” di Mascalucia ha vinto il titolo di Campione d’Italia ai Campionati Studenteschi 2026 di pallamano, disputati a Roma. La squadra ha raggiunto il traguardo grazie a un percorso senza sconfitte, che ha visto combinare talento, impegno e spirito di squadra. La vittoria rappresenta il risultato di un percorso perfetto, sviluppato nel corso della stagione.
Un cammino perfetto, costruito con talento, sacrificio e spirito di squadra, ha portato la classe 2GS del Liceo “Concetto Marchesi” di Mascalucia a conquistare il titolo di Campione d’Italia ai Campionati Studenteschi 2026 di pallamano disputati a Roma.La rappresentativa siciliana, composta dagli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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