Nel 2024, la Comunità energetica rinnovabile Amendola, formata da cittadini di Cederna, ha ottenuto il finanziamento provinciale per realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto dell’istituto Mapelli. Si tratta della prima comunità energetica “dal basso” creata in questa zona, con l’obiettivo di utilizzare energia rinnovabile. La realizzazione del progetto prevede la collocazione di pannelli solari sulla copertura dell’edificio scolastico.

La Comunità energetica rinnovabile Amendola conquista l’istituto Mapelli. La prima comunità energetica “dal basso”, cioè voluta e creata nel 2024 da un’aggregazione di cittadini di Cederna, ha vinto il bando della Provincia per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola. La struttura da 266 pannelli fotovoltaici, con una potenza di 119 kw, verrà installata in un paio di mesi per essere operativa a ottobre: la concessione è ventennale. "Questo progetto - spiega il presidente del Cer Amendola, Vincenzo Castagnoli - non solo promuove la produzione di energia pulita, ma rafforza il ruolo di Cer Amendola come modello di transizione energetica partecipata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Cer Amendola conquista il Mapelli. Impianto green sul tetto dell’istituto

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