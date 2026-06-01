Nel Palio di luglio, le prime quattro contrade sono state estratte: Bruco, Drago, Valdimontone e Oca. Si sono aggiunte a Onda, Civetta, Giraffa, Leocorno, Aquila e Torre. La sorteggio si è svolto in piazza, creando entusiasmo tra i presenti. La scelta delle contrade determina le squadre che parteciperanno alla corsa. La prossima fase prevede l’assegnazione dei cavalli e la preparazione delle contrade.

Siena, 1 giugno 2026 – Nel Palio la sorte ha cominciato a giocare le sue carte: Bruco, Drago, Valdimontone e Oca sono state estratte e vanno ad unirsi a Onda, Civetta, Giraffa, Leocorno, Aquila e Torre. Una piazza gremita ha atteso il verdetto per veder formare il lotto delle partecipanti alla prossima carriera di luglio. C’era un’attesa spasmodica, la voglia di Palio, dopo il solito lungo inverno, era palpabile fin dai primi momenti in cui, in un pomeriggio assolato già pronto l’estate, i contradaioli, i curiosi, i turisti hanno cominciato ad affluire nella piazza del Campo. Foto Paolo Lazzeroni-Siena-: ESTRAZIONE DELLE CONTRADE Nuove dinamiche tra le contrade. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio di luglio, il poker fortunato. Bruco, Drago, Valdimontone e Oca: che entusiasmo in piazza

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