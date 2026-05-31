Le contrade che parteciperanno al Palio del 2 luglio 2026 sono state sorteggiate oggi. Sono Bruco, Drago, Valdimontone e Oca. La selezione si è svolta il 31 maggio e ha determinato le quattro contrade che gareggeranno in questa edizione. Nessun altro dettaglio sul procedimento di estrazione o sulle modalità di scelta è stato comunicato. Le contrade sono state ufficialmente assegnate e annunciate pubblicamente.

SIENA – Sono Bruco, Drago, Valdimontone e Oca le contrade estratte a sorte oggi (31 maggio) e che parteciperanno al palio del 2 luglio 2026. Si aggiungono a Onda, Civetta, Giraffa, Leocorno, Aquila e Torre, che corrono di diritto e le cui bandiere sono state esposte alle trifore di Palazzo Pubblico fin dal mattino della giornata di oggi. La Chiocciola ha estratto il Bruco, l’Aquila ha estratto il Drago, il Valdimontone ha estratto il Valdimontone, la Torre ha estratto l’Oca. Al secondo piano di Palazzo Comunale sono state quindi esposte le bandiere delle Contrade non estratte, nell’ordine: Istrice, Selva, Pantera, Chiocciola, Lupa, Tartuca.... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Palio del 2 luglio: sorteggiate per la carriera Bruco, Drago, Valdimontone e Oca

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