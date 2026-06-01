Il Palio della Balestra si è concluso con la vittoria di Sansepolcro nella gara disputata a Gubbio. La squadra di Sansepolcro ha ottenuto il suo terzo successo consecutivo in questa competizione. Tommaso Cima ha replicato il risultato di Elìa Guerrini Guadagni, ottenendo subito il bis nella sfida in trasferta. La gara si è svolta tra le due città, con i partecipanti impegnati in una sfida di tiro con la balestra.

Anche Tommaso Cima concede subito il bis a Gubbio - come aveva fatto Elìa Guerrini Guadagni, nel 2022 e nel 2023 - e Sansepolcro prosegue così la sua ripristinata tradizione positiva in piazza Grande, dove si è aggiudicata quattro delle ultime cinque edizioni del Palio della Balestra con gli storici amici-rivali di Gubbio, disputato ieri in un pomeriggio di sole anche se con qualche leggera folata di vento. Non solo: i tiratori del Borgo hanno realizzato il triplete(proprio come nel biennio 2022-23), conquistando anche gli altri due piazzamenti d’onore con Maurizio e Francesco Alessandrini; stesso cognome per entrambi, ma senza alcun grado di parentela. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio della Balestra con il triplete. Sansepolcro conquista la vittoria nella sfida in trasferta a Gubbio

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