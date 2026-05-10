Super Gema è vittoria con Chiusi | Montecatini è sul 2-0 nella serie mercoledì la sfida in trasferta

La T Tecnica Gema Montecatini ha vinto anche la seconda partita contro Chiusi nei quarti di finale dei playoff, portandosi sul 2-0 nella serie. La partita si è giocata mercoledì e la squadra di casa ha conquistato la vittoria. La prossima sfida si terrà in trasferta, sempre nei quarti di finale. La serie prosegue con gara 3 in programma nei prossimi giorni.

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