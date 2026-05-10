Super Gema è vittoria con Chiusi | Montecatini è sul 2-0 nella serie mercoledì la sfida in trasferta
La T Tecnica Gema Montecatini ha vinto anche la seconda partita contro Chiusi nei quarti di finale dei playoff, portandosi sul 2-0 nella serie. La partita si è giocata mercoledì e la squadra di casa ha conquistato la vittoria. La prossima sfida si terrà in trasferta, sempre nei quarti di finale. La serie prosegue con gara 3 in programma nei prossimi giorni.
Montecatini, 10 maggio 2026 – La T Tecnica Gema Montecatini fa sua anche gara-2 del confronto con Chiusi nei quarti di finale dei playoff. E ora affronta una gara-3 che potrebbe rivelarsi decisiva. Una partita che nel primo tempo si gioca sul filo dell’equilibrio. E’ nei secondi venti minuti che emerge il valore del team termale. Molto bene Acunzo e Jackson, che segnano rispettivamente 18 e 16 punti. Appuntamento mercoledì sera 13 maggio a Chiusi. Il tabellino La T Tecnica Gema Montecatini - Umana San Giobbe Chiusi 73-61 (19-19, 21-18, 19-14, 14-10) La T Tecnica Gema Montecatini: Mattia Acunzo 18 (58, 03), Darryl Jackson 16 (01, 59), Alberto...🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Basket Serie B: la Gema Montecatini in finale di Coppa Italia. Batte Roma e trova LivornoRimini, 14 marzo 2026 – La T Tecnica Gema Montecatini vince a Rimini nelle semifinali di Coppa Italia contro la Virtus Roma e accede alla finale di...
Basket, Coppa Italia serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-La T Tecnica Gema Montecatini, la diretta della finale. LiveFinalissima per gli uomini di Turchetto che contro i termali cercano la prima storica affermazione in questa competizione.