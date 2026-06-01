Un atleta di una palestra ha dichiarato di sentirsi sempre pronto per un trasferimento in una squadra di livello superiore. Ha aggiunto di voler lottare per obiettivi più alti in futuro.

Carlos Augusto può restare all’Inter! Chivu vuole tenere il difensore: gli aggiornamenti L’occasione d’oro si chiama Ibrahima Konaté: il gigante francese saluta il Liverpool a fine stagione e infiamma la Milano nerazzurra Portiere Inter cercasi! Provedel resta in pole ma c’è anche il nome di Kepa Solet libero da pendenze giudiziarie: ora è l’obiettivo principale! I dettagli della trattativa Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Primavera, Carbone ufficializza la separazione: com’è andato il suo percorso in nerazzurro e chi potrebbe prendere il suo posto. Il focus Carbone saluta l’Inter Primavera: «Le parole nonn basteranno mai per dire ciò che provo per voi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Palestra: «Sempre sentito pronto per una big! Futuro? Lottare per obiettivi più alti»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Palestra non si nasconde: «Mi sono sempre sentito pronto per una big, mi porterò nel cuore per tutta la vita la piazza di Cagliari»Marco Palestra, esterno dell’Atalanta, ha dichiarato di sentirsi pronto per una big e di portare nel cuore la piazza di Cagliari.

Palestra "La Nazionale è forte e ripartirà, sono pronto per una big"L'esordio in nazionale contro l'Irlanda del Nord è stato descritto come una delle emozioni più forti della vita, un momento che rimarrà per sempre.

Si parla di: La falcata di Palestra, dal Cagliari alla Nazionale una stagione vissuta a cento all’ora: Qui sto vedendo un grandissimo gruppo, sapremo ripartire.

Palestra non si nasconde: Mi sono sempre sentito pronto per una big, mi porterò nel cuore per tutta la vita la piazza di CagliariL’esterno dell’Atalanta, Marco Palestra, di rientro dal prestito al Cagliari, ha parlato del proprio futuro dal ritiro della Nazionale a Coverciano Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Cover ... msn.com

Palestra 'sempre pronto per un grande club, ora concentrato sull'Italia'(ANSA) - FIRENZE, 01 GIU - Se mi sento pronto per fare il salto in un grande club? Mi sono sempre sentito pronto''. Così Marco Palestra a Coverciano dove sta preparando con la Nazionale maggiore le a ... msn.com