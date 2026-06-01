"Ci sarà tempo per pensare al futuro, ora sono concentrato sull'azzurro" FIRENZE - L'esordio in azzurro contro l'Irlanda del Nord "è stata una delle emozioni piu' belle della mia vita, un qualcosa che rimane per sempre. Cosa è successo contro la Bosnia? Sappiamo tutti come è andata a Zenica, è stato un momento difficilissimo per tutti, ricordo le facce distrutte ma ora dobbiamo ripartire perché siamo una delle squadre piu' forti del mondo, e non ho dubbi che lo faremo". Marco Palestra è fra i pochi "reduci" dello spareggio mondiale perso in Bosnia ma è al contempo uno dei volti nuovi che rappresenta il futuro dell'Italia, a partire dalle due amichevoli con Lussemburgo e Grecia che gli azzurri stanno preparando a Coverciano col ct ad interim Baldini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Palestra "La Nazionale è forte e ripartirà, sono pronto per una big"

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