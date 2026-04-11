Cioffi | Zaniolo pronto anche per tornare in Nazionale Altri due prontissimi per una big

Nicolò Zaniolo, attaccante italiano nato nel 1999, sarà presente nel match tra Milan e Udinese di oggi. Cioffi ha dichiarato che Zaniolo è pronto anche per tornare in Nazionale. Inoltre, secondo quanto riferito, altri due giocatori sono considerati pronti per un club di grande livello. La partita di questa sera vedrà quindi l’impiego di alcuni elementi che si sono dimostrati in buona forma.

L'ex giocatore della Roma, finora in stagione, ha segnato 6 gol e fornito 5 assist in 29 partite tra campionato e Coppa Italia con la formazione di Kosta Runjaic e oggi pomeriggio sarà avversario del Diavolo a 'San Siro'. Gabriele Cioffi, ex allenatore dei friulani, ha parlato così di Zaniolo in un'intervista in esclusiva per noi di 'PianetaMilan.it'. "Ha trovato un equilibrio che fa parte del suo percorso. Sono convinto, che, per come conosco l’ambiente, l’Udinese sia stata brava a gestirlo e Zaniolo è stato intelligente a capire i benefici di un contesto molto professionale che cura ogni minimo dettaglio così com'è quello di Udine.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cioffi: “Zaniolo pronto anche per tornare in Nazionale. Altri due prontissimi per una big” Leggi anche: ESCLUSIVA Cioffi: “Milan, Udinese l’avversario peggiore. Zaniolo non è l’unico pronto per una big” Nazionale, Gattuso perde altri due big: formazione decisa, c’è un esclusoIl cammino della Nazionale italiana verso il Mondiale 2026 entra nel vivo, ma sono arrivati i primi problemi “fisici” per Rino Gattuso che dovrà...