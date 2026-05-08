Calciomercato | Palestra in una big arriverà in estate

Durante questa sessione di calciomercato, si parla di un giocatore di proprietà dell’Atalanta, attualmente in prestito al Cagliari, che potrebbe trasferirsi in una squadra di livello superiore nella prossima estate. La trattativa rimane aperta, ma non sono ancora stati definiti dettagli ufficiali. La possibile cessione interessa diverse compagini, e le parti coinvolte stanno valutando le prossime mosse.

Marco Palestra, esterno di proprietà dell’Atalanta oggi in prestito al Cagliari, potrebbe finire in una big in estate. Le prestazioni con la maglia dei sardi e della Nazionale hanno attirato l’attenzione di diverse squadre importanti, una però in particolare si sarebbe già mossa. Marco Palestra è pronto per tentare l’avventura in una grande squadra. Il terzino 21enne, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta e attualmente in prestito secco al Cagliari, ha disputato un campionato di altissimo livello, attirando le attenzioni di diversi club. Tra questi anche l’Inter di Chivu. Secondo le ultime notizie di mercato riportate da Tuttosport, infatti, i nerazzurri starebbero seguendo con forte interesse il difensore ed avrebbero già incassato l’apertura del giocatore.🔗 Leggi su Sportface.it

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