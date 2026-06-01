È di nove arresti il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato che ha portato allo smantellamento di un’associazione a delinquere dedita ai furti di auto, al riciclaggio e all’estorsione con il metodo del “cavallo di ritorno”. L’operazione, condotta a Palermo dal Commissariato “Porta Nuova”, è stata resa possibile grazie a una lunga attività investigativa che ha permesso di ricostruire la filiera della banda e di documentare cinquantacinque furti di veicoli a motore tra il 28 aprile 2024 e il 28 febbraio 2025. Le indagini e la ricostruzione della banda Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto origine dal ripetersi di furti di autovetture, spesso seguiti dalla restituzione dei mezzi ai legittimi proprietari dietro pagamento di un riscatto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Palermo, la tecnica del "cavallo di ritorno" e 55 auto rubate: 9 arresti, così agiva la banda

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