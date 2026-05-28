Quattro cittadini egiziani sono stati arrestati per aver commesso rapine aggravate sui mezzi pubblici a Milano. Le autorità hanno coordinato le indagini tra Polizia e Carabinieri. Un uomo risulta ancora irreperibile.

È di quattro arresti il bilancio di un’operazione condotta tra marzo e settembre 2025 a Milano, dove un gruppo di giovani cittadini egiziani è stato ritenuto responsabile di una serie di rapine aggravate sui mezzi pubblici. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, nell’ambito di un’indagine che ha visto la collaborazione tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri. Le indagini e la collaborazione tra forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio da diverse informative di reato presentate presso la Procura della Repubblica di Milano dalla Squadra Mobile, dal Commissariato Garibaldi Venezia e dalla Compagnia Carabinieri Milano Duomo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapine aggravate sulle metro di Milano, 4 arresti e un uomo irreperibile: così agiva la banda

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Milano, 4 ventenni arrestati per rapine in metropolitana

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