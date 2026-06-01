Palermo capitale dell' editoria indipendente ai Cantieri torna Una marina di libri | il programma

Da palermotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Palermo torna “Una marina di libri”, evento dedicato all’editoria indipendente. La manifestazione si svolge ai Cantieri e comprende incontri con scrittori, spettacoli, esposizioni di arti visive e attività legate ai nuovi linguaggi. Il programma prevede diverse tappe, coinvolgendo autori e pubblico in un calendario ricco di eventi. La rassegna si svolge nel centro della città, attirando appassionati e addetti ai lavori. La manifestazione è in programma nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al via “Una marina di libri” tra letteratura, impegno civile, spettacoli, arti visive e nuovi linguaggi. Un programma ricchissimo di appuntamenti che intreccia narrativa, saggistica, fumetto, performance, musica, arti visive, laboratori per l’infanzia e riflessioni sui temi più importanti del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Una marina di libri: ai Cantieri Culturali alla Zisa torna la rassegna dell'editoria indipendenteDa giovedì 4 a domenica 7 giugno 2026, ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, si terrà la diciassettesima edizione di Una marina di libri, una...

BOOK PRIDE: la fiera nazionale dell’editoria indipendente torna a Milano dal 20 al 22 marzo 2026Dal 20 al 22 marzo 2026, Milano ospiterà nuovamente Book Pride, la fiera dedicata all’editoria indipendente.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web