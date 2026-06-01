Palermo capitale dell' editoria indipendente ai Cantieri torna Una marina di libri | il programma
A Palermo torna “Una marina di libri”, evento dedicato all’editoria indipendente. La manifestazione si svolge ai Cantieri e comprende incontri con scrittori, spettacoli, esposizioni di arti visive e attività legate ai nuovi linguaggi. Il programma prevede diverse tappe, coinvolgendo autori e pubblico in un calendario ricco di eventi. La rassegna si svolge nel centro della città, attirando appassionati e addetti ai lavori. La manifestazione è in programma nelle prossime settimane.
Al via “Una marina di libri” tra letteratura, impegno civile, spettacoli, arti visive e nuovi linguaggi. Un programma ricchissimo di appuntamenti che intreccia narrativa, saggistica, fumetto, performance, musica, arti visive, laboratori per l’infanzia e riflessioni sui temi più importanti del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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