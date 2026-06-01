Palermo capitale dell' editoria indipendente ai Cantieri torna Una marina di libri | il programma

Notizia in breve

A Palermo torna “Una marina di libri”, evento dedicato all’editoria indipendente. La manifestazione si svolge ai Cantieri e comprende incontri con scrittori, spettacoli, esposizioni di arti visive e attività legate ai nuovi linguaggi. Il programma prevede diverse tappe, coinvolgendo autori e pubblico in un calendario ricco di eventi. La rassegna si svolge nel centro della città, attirando appassionati e addetti ai lavori. La manifestazione è in programma nelle prossime settimane.