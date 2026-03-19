BOOK PRIDE | la fiera nazionale dell’editoria indipendente torna a Milano dal 20 al 22 marzo 2026

Dal 20 al 22 marzo 2026, Milano ospiterà nuovamente Book Pride, la fiera dedicata all’editoria indipendente. L’evento raccoglie ogni anno autori, editori e lettori provenienti da tutta Italia, offrendo un’occasione per scoprire nuove pubblicazioni e incontrare professionisti del settore. La manifestazione si svolgerà in diverse location nel centro della città, coinvolgendo numerosi stand e iniziative culturali.

Dal 20 al 22 marzo 2026 torna a Milano Book Pride, l’appuntamento dedicato all’editoria indipendente che ogni anno riunisce lettori, autori ed editori da tutta Italia. La manifestazione si svolgerà negli spazi del Superstudio Maxi e celebra quest’anno un traguardo importante: la decima edizione della fiera, diventata nel tempo uno degli eventi più importanti del panorama editoriale italiano. Per tre giorni il pubblico potrà partecipare a presentazioni, incontri con autori, dibattiti e laboratori, scoprendo centinaia di titoli pubblicati dalle realtà indipendenti italiane e internazionali. Il tema dell’edizione 2026: “La speranza è la cosa con le piume”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - BOOK PRIDE: la fiera nazionale dell’editoria indipendente torna a Milano dal 20 al 22 marzo 2026 Articoli correlati SOUL Festival di Spiritualità Milano 2026: dal 18 al 22 marzo torna la terza edizione dedicata al “Mistero, il canto del mondo”Cinque giorni, oltre 60 appuntamenti diffusi in città e più di 80 protagonisti tra scrittori, filosofi, teologi, artisti, giornalisti e scienziati:... Torna «Feminism», fiera dell’editoria delle donneFemminismi Il titolo della nona edizione è «Creature di un unico mondo»: alla Casa Internazionale delle Donne di Roma, fino al 2 marzo Femminismi Il... Una raccolta di contenuti su BOOK PRIDE la fiera nazionale... Temi più discussi: Itl Libri a Book Pride Milano; BookPride, al via la decima edizione della fiera dell’editoria indipendente; Book Pride 2026 a Milano: programma, ospiti e novità della fiera dell’editoria indipendente; Book Pride 2026. Poesia, sport, comics: a Book Pride 2026 voci da scoprire tra gli indipendentiCon 150 espositori e tanti appuntamenti da domani a domenica torna la fiera dell’editoria indipendente negli spazi di Superstudio Maxi ... milano.repubblica.it Book Pride 2026, a Milano si svela la X edizione dedicata alla SperanzaLunedì 23 febbraio, presso la Sala Brigida del Comune di Milano, si terrà la conferenza stampa di Book Pride 2026 per presentare il programma della X edizione. L'Assessore Tommaso Sacchi e il Presiden ... tg24.sky.it Tutte le informazioni sullo sciopero in programma a Milano - facebook.com facebook Milano, misure cautelari per 17 scioperanti pro Palestina A distanza di sei mesi dai fatti, procura e questura di Milano presentano il conto ai solidali che parteciparono allo sciopero generale per Gaza Roberto Maggioni x.com