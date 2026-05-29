Le condizioni di molti complessi di edilizia popolare ad Aversa sono peggiorate, con strutture danneggiate e mancanti di manutenzione. La richiesta di interventi urgenti arriva da Carratù, che invita la Regione a intervenire subito. Le periferie non devono essere usate solo in campagna elettorale, sottolinea l’esponente politico. La situazione attuale mette in evidenza un problema di abbandono e degrado nelle aree di edilizia pubblica.

"Le condizioni in cui versano molti complessi di edilizia popolare ad Aversa non sono più tollerabili. Spazi verdi incolti, aree comuni abbandonate, manutenzione assente, infiltrazioni, incuria diffusa, degrado urbano e sociale: interi quartieri sembrano essere stati dimenticati dalle istituzioni locali e sovracomunali", così in una nota il consigliere di minoranza (Forza Aversa), Dino Carratù. "Parliamo di immobili e aree conosciute da tutti, oggi riconducibili alla gestione di ACER Campania, dunque di una competenza che chiama direttamente in causa il livello regionale. Ed è proprio per questo che oggi diventa necessario un intervento politico chiaro, immediato e non più rinviabile. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Case popolari ad Aversa, Carratù: “La Regione batta un colpo. Le periferie non servono solo in campagna elettorale”

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