Antonio Vena | Le periferie di Avellino hanno bisogno di attenzione vera non solo in campagna elettorale

In una dichiarazione recente, un rappresentante locale ha sottolineato come le periferie di Avellino necessitino di interventi concreti e duraturi. Ha evidenziato che lo sviluppo della città si realizza soltanto se tutti i quartieri sono coinvolti e sostenuti, e ha aggiunto che i giovani che vivono nelle zone periferiche spesso si trovano ad affrontare isolamento e poche opportunità. La richiesta è di un impegno reale, al di là delle campagne elettorali, per migliorare le condizioni di quelle aree.

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