Truffa con lo spoofing | carabinieri recuperano 30mila euro e li restituiscono alla vittima
I carabinieri hanno recuperato e restituito alla vittima circa 30.000 euro dopo una truffa basata sulla tecnica dello “spoofing”. La vittima aveva ricevuto una telefonata che sembrava provenire dal Comando Provinciale dei Carabinieri, con la voce di un sedicente maresciallo che chiedeva un bonifico urgente. La telefonata aveva come scopo quello di indurla a effettuare il pagamento, ma le autorità sono intervenute per recuperare i soldi e restituirli alla persona coinvolta.
Una telefonata apparentemente proveniente dal Comando Provinciale dei Carabinieri, la voce rassicurante di un sedicente maresciallo e una richiesta urgente di effettuare un bonifico. È iniziata così la sofisticata truffa che lo scorso 31 gennaio ha portato una professionista di Piedimonte Matese.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Getta per sbaglio nella spazzatura 7000 euro: i carabinieri li ritrovano e glieli restituisconoButta nella spazzatura circa 7000 euro di incassi e i carabinieri, dopo averli ritrovati, glieli riconsegnano.
Trieste, butta per sbaglio 7mila euro in contanti tra i rifiuti: i carabinieri li ritrovano e glieli restituisconoAveva buttato inavvertitamente 7mila euro in contanti in un cassonetto dei rifiuti differenziati.
Argomenti più discussi: Attenti allo spoofing telefonico: Banca Popolare Pugliese spiega come difendersi; La nuova frontiera delle truffe: compare il numero vero della Polizia, ma c'è il trucco; Falso sms dall'istituto di credito a Vicenza, donna truffata per 228 mila euro: cos'è lo spoofing; Fingono di essere carabinieri e chiedono soldi: il colpo fallisce.
Un tentativo di truffa telefonica con la tecnica dello spoofing è stato sventato grazie alla prontezza e al sangue freddo di una donna residente a Vairano Patenora. lamilano.it/caserta/vairan… x.com
Leggi 'Finto Carabiniere al telefono con lo spoofing: il sangue freddo di una 56enne sventa la truffa a Vairano' su Cronachedi.it facebook
Truffa della benzina, il sindaco Boscaro la smaschera: «Ha chiesto un pieno gratis, ho allertato i carabinieri»VIGONZA (PADOVA) - Tenta di raggirare il sindaco, ma rimane a bocca asciutta. Il mondo delle truffe non si ferma. Ogni occasione è buona per la malavita, pur di spillare denaro ad ... ilgazzettino.it