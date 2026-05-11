Truffa con lo spoofing | carabinieri recuperano 30mila euro e li restituiscono alla vittima

I carabinieri hanno recuperato e restituito alla vittima circa 30.000 euro dopo una truffa basata sulla tecnica dello “spoofing”. La vittima aveva ricevuto una telefonata che sembrava provenire dal Comando Provinciale dei Carabinieri, con la voce di un sedicente maresciallo che chiedeva un bonifico urgente. La telefonata aveva come scopo quello di indurla a effettuare il pagamento, ma le autorità sono intervenute per recuperare i soldi e restituirli alla persona coinvolta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui