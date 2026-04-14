Nel 1953 a Milano si verificò il furto di una pala d’altare, un episodio che rimane avvolto nel mistero. L’evento è al centro di un romanzo ambientato in quegli anni, scritto dall’autore originario del Sannio, che ripercorre le atmosfere noir della città. La narrazione si concentra sui dettagli di quel periodo e sulla vicenda legata al furto, senza entrare in giudizi o interpretazioni personali.

Il giornalista originario del Sannio, Pasquale Ciambriello, presenta la sua nuova opera letteraria intitolata Nebbia su Milano, un romanzo che si immerge nelle atmosfere noir della metropoli lombarda nel 1953. La narrazione segue le vicende di Vittorio Rinaldi, un ex appartenente alle forze dell’ordine che deve affrontare una complessa indagine legata alla scomparsa di una preziosa pala d’altare. Un’indagine tra le ombre della ricostruzione milanese. La trama si sviluppa attorno alla figura di Vittorio Rinaldi, un uomo segnato da esperienze pregresse difficili, che si ritrova a dover risolvere il mistero del furto di un’importante opera sacra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Noir nella Milano del ’53: il mistero della pala d’altare rubata

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