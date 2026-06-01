Al Mugello 2026, Aprilia ha vinto la gara, mentre Bezzecchi ha ottenuto un 10 in pagella. La Ducati, che si aspettava di dominare, non è riuscita a conquistare il risultato sperato. Márquez è stato coinvolto in un incidente che ha compromesso la sua posizione. La corsa si è conclusa con una vittoria per Aprilia, mentre altri piloti hanno terminato la gara in posizioni diverse rispetto alle aspettative.

Il Mugello doveva essere la festa della Ducati e si è trasformato nel trionfo dell’Aprilia. Marco Bezzecchi ha dominato dalla pole-record alla bandiera a scacchi, Jorge Martín gli ha fatto da scudiero per la doppietta di Noale, e a salvare l’onore di Borgo Panigale davanti al suo pubblico ci ha pensato solo Francesco Bagnaia, terzo dopo una volata da brividi. Ecco i voti del Gran Premio d’Italia 2026. I top del weekend. Marco Bezzecchi — 10. Weekend perfetto dove conta di più. Pole-record (1:43.921, il primo 1’43 nella storia del Mugello), gara gestita con freddezza dopo aver passato Bagnaia nelle prime fasi, e un margine in campionato che sale a 17 punti. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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© Ilgiornaledigitale.it - Pagelle MotoGP Mugello 2026: Bezzecchi 10, Márquez giù?

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