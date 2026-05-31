Durante il Gran Premio d’Italia di MotoGP, il pilota italiano ha dominato la gara al Mugello, conquistando la vittoria. Il pilota di casa ha mantenuto la leadership dall’inizio alla fine, mentre il secondo classificato è stato il pilota con il terzo posto in classifica generale. Il terzo in ordine di arrivo è stato il pilota con il quarto miglior risultato stagionale. Il campione in carica e altri piloti noti sono rimasti lontani dai primi posti e hanno concluso la gara senza particolari variazioni nella classifica.

Finito nell’album dei ricordo il GP d’Italia di MotoGP, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito del Mugello l’attesa era molta per capire come sarebbe evoluta la gara nei suoi 23 giri. Ci si chiedeva se e quanto Marco Bezzecchi sarebbe riuscito a sfruttare la pole-position, ottenuta grazie a uno strepitoso record della pista. Nella Sprint Race il romagnolo aveva sbagliato il punto di frenata in curva-1, dopo la start, giocandosi in quel modo tutte le sue possibilità per essere in top-3, venendo letteralmente inghiottito dal “gruppone”. Una gara che poi dipendeva anche dalla scelta delle gomme e dalla gestione della mescola al posteriore, così importante nell’economia del passo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Italia 2026: Bezzecchi imprendibile al Mugello! 3° Bagnaia, Marquez anonimo

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