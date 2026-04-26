MotoGP pagelle GP Spagna 2026 | Alex Marquez inattaccabile Bezzecchi promosso Marc Marquez sbaglia

Durante il Gran Premio di Spagna 2026 di MotoGP, Alex Marquez ha conquistato una vittoria dominante, dimostrandosi il pilota più veloce in tutte le sessioni. Bezzecchi si è distinto con una prestazione positiva, ricevendo una valutazione soddisfacente. Marc Marquez ha invece commesso alcuni errori durante la gara, che hanno influito sul suo risultato finale. La gara si è svolta su pista asciutta, favorendo le performance dei piloti più in forma.

PAGELLE GP SPAGNA 2026 MOTOGP. Alex Marquez 9: dominatore assoluto ed incontrastato del weekend sull’asciutto. La pioggia del sabato lo priva di una probabile doppietta, ma il catalano del team Gresini può comunque uscire pienamente soddisfatto dalla prima tappa europea della stagione. Va detto che la caduta del fratello Marc al secondo giro ha reso ancor più facile del previsto la sua corsa, ma Alex ha vinto con pieno merito a Jerez. Marco Bezzecchi 8,5: dopo l’ennesimo sabato da incubo dell’anno, arriva una domenica estremamente positiva per il Bez. Certo, si interrompe a quota cinque la striscia di vittorie e perde l’imbattibilità stagionale nei GP, ma il romagnolo dell’Aprilia ottiene il massimo (2° dietro ad un Alex inattaccabile) in gara e guadagna punti pesanti in campionato sugli avversari più accreditati per la corsa al titolo.🔗 Leggi su Oasport.it

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