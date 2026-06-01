Un messaggio di un esponente statunitense avverte che chi non aumenta le spese militari rischia di rimanere isolato in Asia. La presenza militare americana nella regione è stata considerata stabile per molti anni, ma ora si evidenzia una pressione per incrementare i budget di difesa. La richiesta si rivolge alle nazioni asiatiche, che devono decidere se sostenere maggiori costi o affrontare il rischio di isolamento geopolitico.

Per decenni la presenza militare statunitense in Asia è stata percepita come una costante della geopolitica regionale. Dal Giappone alla Corea del Sud, passando per le Filippine e l’Australia, il sistema di alleanze costruito dagli Stati Uniti dopo la Seconda guerra mondiale ha rappresentato il pilastro della sicurezza dell’Indo-Pacifico. Oggi, però, quel modello sembra attraversare una fase di trasformazione. Le parole pronunciate sabato dal segretario alla Difesa Pete Hegseth allo Shangri-La Dialogue di Singapore non costituiscono una semplice richiesta di aumento delle spese militari, ma riflettono una nuova filosofia strategica dell’amministrazione Trump: gli Stati Uniti continueranno a guidare la sicurezza regionale, ma pretendono che gli alleati paghino una quota significativamente maggiore del costo della deterrenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Pagate di più o sarete soli”: il messaggio di Hegseth che cambia gli equilibri dell’Asia

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