Una forza letale per strozzare la Cina | il doppio patto che cambia gli equilibri asiatici

Il Giappone ha avviato un rafforzamento del settore della Difesa, stipulando nuovi accordi con Indonesia e Filippine. Queste mosse avvengono in un contesto di allineamenti strategici nella regione asiatica, con l’obiettivo di modificare gli equilibri di potere. Il governo giapponese ha annunciato la firma di due patti di cooperazione militare, aprendosi a nuove collaborazioni con i due paesi.

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Il Giappone continua a rafforzare il proprio settore della Difesa. L’ultima mossa di Tokyo è coincisa con il consolidamento delle relazioni con Indonesia e Filippine. L’obiettivo? Limitare la pressione marittima cinese nel Mar Cinese Meridionale e, più in generale, nei mari del continente. La recente visita del ministro della Difesa nipponico, Shinjiro Koizumi, nel Sud-Est asiatico ha segnato un passaggio simbolico, arrivato subito dopo la svolta storica di Tokyo sull’export di armamenti. Il nuovo ruolo del Giappone. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, il cuore dell’iniziativa di Koizumi non è stato solo diplomatico ma anche industriale e operativo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Una "forza letale" per strozzare la Cina: il doppio patto che cambia gli equilibri asiatici ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Biglari entra in Ferretti: il 3,4% che cambia gli equilibriUn nuovo giocatore si inserisce nella complessa partita per il controllo di Ferretti Group, con l’ingresso della holding americana Biglari Holdings... Marotta vicino all'Inter: la svolta che cambia gli equilibriNel panorama del mercato estivo, le attenzioni si concentrano su un obiettivo qualificato per la prossima stagione: un portiere affidabile in grado... Una raccolta di contenuti Si parla di: Così la Cina sfida il dominio aereo degli Stati Uniti. Una forza letale per strozzare la Cina: il doppio patto che cambia gli equilibri asiaticiTokyo rafforza i legami con Indonesia e Filippine per contenere Pechino nei mari contesi, puntando su export militare e cooperazione navale ... msn.com Così la Cina sfida il dominio aereo degli Stati UnitiWashington deve agire con decisione per rafforzare la produzione di caccia e trattenere i piloti esperti, in risposta alla rapida espansione militare della Cina ... milanofinanza.it