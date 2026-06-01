Padre Lang | Non vede l’ora di tornare a Napoli per dimostrare il suo valore

Da forzazzurri.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il padre di Noa Lang ha dichiarato che il figlio è ansioso di tornare a Napoli per dimostrare il suo valore. Attualmente in prestito al Galatasaray, l’attaccante è pronto a tornare in maglia azzurra. La famiglia del calciatore si aspetta il riscatto e l’inizio di una nuova fase. Nessun dettaglio su tempistiche o clausole contrattuali è stato comunicato.

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Jeffrey Lang, padre di Noa Lang, attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray, ha rilasciato un’intervista al De Telegraaf parlando del ritorno del figlio in azzurro: “Noa in ogni caso non vede l’ora. Vuole avere successo lì. Alla fine bisogna far parlare i piedi, quindi spetta a lui dimostrarlo”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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