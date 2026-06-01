Lang il padre | Noa non vede l’ora di tornare a Napoli

Da ilnapolista.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il padre di Noa Lang ha dichiarato al De Telegraaf che il suo figlio non vede l’ora di tornare a Napoli. La famiglia ha parlato della situazione attuale del calciatore, senza fornire dettagli aggiuntivi. La discussione si è concentrata sul desiderio di Lang di ritornare nella città italiana. Non sono state rilasciate altre informazioni riguardo a eventuali motivi o circostanze.

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Il padre di Noa Lang, Jeffrey, ha parlato al De Telegraaf in merito alla permanenza del figlio a Napoli. L’esterno olandese si era trasferito al Galatasaray a gennaio in prestito, non riuscendo a trovare grande spazio in maglia azzurra con Antonio Conte. Il padre di Lang conferma la permanenza del figlio a Napoli. “ Mio figlio tornerà a Napoli e vuole avere successo lì. Noa non vede l’ora di tornare “, ha dichiarato Jeffrey Lang, mentre assisteva all’allenamento della Nazionale olandese. Lang, infatti è stato convocato dagli Orange per il Mondiale che si disputerà negli Stati Uniti, Canada e Messico. Sarà un modo per lui di farsi vedere specialmente dal nuovo allenatore del Napoli Max Allegri, che dovrà decidere se puntare su di lui o meno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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