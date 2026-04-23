Il futuro di Ngonge nel Napoli rimane ancora incerto. La società sta valutando se reintegrarlo nella rosa, ma sottolinea che per dimostrare il proprio valore è necessaria una continuità di prestazioni. La questione è al centro delle discussioni interne, mentre il calciatore aspetta eventuali decisioni definitive. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo a un possibile reintegro o trasferimento.

"> Il futuro di Ngonge resta un tema aperto in casa Napoli. A fare chiarezza è stato Angelo Cristoforetti, intermediario nell’operazione che ha portato l’esterno in azzurro, intervenuto a Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma. Cristoforetti ha subito ribadito la convinzione del calciatore nella scelta fatta: «Quando Ngonge è venuto a Napoli era convinto e lo è tuttora. Parliamo della seconda squadra più importante del campionato italiano, una scelta ponderata e intelligente». Tuttavia, il suo percorso non è stato semplice: «È arrivato in un momento in cui la squadra doveva vincere subito e non ha mai avuto la tranquillità di giocare con continuità.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Cristoforetti su Ngonge: «Può tornare, ma serve continuità per dimostrare il suo valore»

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