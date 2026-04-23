Napoli Cristoforetti su Ngonge | Può tornare ma serve continuità per dimostrare il suo valore
Il futuro di Ngonge nel Napoli rimane ancora incerto. La società sta valutando se reintegrarlo nella rosa, ma sottolinea che per dimostrare il proprio valore è necessaria una continuità di prestazioni. La questione è al centro delle discussioni interne, mentre il calciatore aspetta eventuali decisioni definitive. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo a un possibile reintegro o trasferimento.
"> Il futuro di Ngonge resta un tema aperto in casa Napoli. A fare chiarezza è stato Angelo Cristoforetti, intermediario nell’operazione che ha portato l’esterno in azzurro, intervenuto a Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma. Cristoforetti ha subito ribadito la convinzione del calciatore nella scelta fatta: «Quando Ngonge è venuto a Napoli era convinto e lo è tuttora. Parliamo della seconda squadra più importante del campionato italiano, una scelta ponderata e intelligente». Tuttavia, il suo percorso non è stato semplice: «È arrivato in un momento in cui la squadra doveva vincere subito e non ha mai avuto la tranquillità di giocare con continuità.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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