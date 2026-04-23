Garlasco il giallo del pensionato morto nel 2010 I La moglie | Non ho mai creduto al suicidio

A Garlasco, il caso del pensionato morto nel 2010 torna al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni della vedova, che ha rilasciato un’intervista esclusiva. La donna ha affermato di non aver mai creduto alla versione del suicidio, sostenendo di non aver avuto più notizie sull’uomo dopo quei fatti. La vicenda era stata oggetto di indagini e discussioni pubbliche negli anni passati, ma ora torna a essere al centro di nuovi commenti.

"Non ho mai creduto all'ipotesi del suicidio". In esclusiva a "Mattino Cinque" parla la vedova di Giovanni Ferri, l'ex meccanico in pensione ritrovato morto a Garlasco il 23 novembre 2010 in circostanze mai del tutto chiarite., "Mio marito era sereno, viveva come una persona di 88 anni", afferma l'anziana, scettica sull'ipotesi sostenuta dagli investigatori che l'uomo, ritrovato in un piccolo anfratto con la gola e i polsi tagliati, si sia tolto volontariamente la vita. "Io penso che sia difficile che una persona possa tagliarsi in una volta sola i polsi e la gola, questo me l'ha detto anche il medico", dice la donna che poi aggiunge come dalla loro abitazione non è mai mancato alcun coltello.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, il giallo del pensionato morto nel 2010 I La moglie: "Non ho mai creduto al suicidio" GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA Notizie correlate Garlasco, i dubbi sul suicidio del pensionato Giovanni Ferri nel 2010: "In casa non mancavano coltelli"I riflettori riaccesi sul delitto di Garlasco puntano anche su altre morti che hanno coinvolto la provincia del Pavese, sempre nel piccolo grande... Leggi anche: Morto Claudio Sterpin amico di Liliana Resinovich e ultimo a sentirla in vita, non ha mai creduto al suicidio Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Quarto Grado: Garlasco: il giallo delle impronte mancanti Video; Garlasco in Tv, una testimonianza ignorata due anni dopo il delitto: Una persona davanti a casa Poggi in bicicletta. Il giallo del verbale mai depositato; Garlasco, il giallo dei due killer: premeditato tutto, c’era anche una donna; Quarto Grado: Garlasco: Stasi aveva il tempo di lavarsi e disfarsi dell'arma? Video. Garlasco, il giallo del pensionato trovato morto nel 2010Ferite da coltello, corpo nell'intercapedine, ipotesi suicidio. libero.it Garlasco in Tv, la 'strana morte' dell'anziano vicino di Sempio. La vedova: Non hanno voluto indagare. E avanza un possibile moventeMattino Cinque ha intervistato in esclusiva la vedova di un anziano morto a Garlasco vicino di Sempio, archiviato come suicidio, ipotesi a cui lei non crede ... libero.it ULTIM'ORA Depositati nuovi audio su un possibile depistaggio nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco - facebook.com facebook #Garlasco Non ha mai voluto parlare con nessuno, dopo 16 anni la moglie del sig. Ferri ha rotto il silenzio e ha voluto raccontarci cosa pensa sulla morte del marito: "Non credo al suicidio. Perché gli investigatori non hanno indagato a fondo e hanno chiuso tut x.com