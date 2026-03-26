Recentemente, Antonella Elia ha partecipato a un confronto con Pietro Delle Piane al Grande Fratello Vip, durante il quale ha pianto. In un'intervista successiva, ha dichiarato di non aver mai creduto a determinati aspetti della relazione tra i due. La discussione ha attirato l'attenzione dei media, che hanno seguito attentamente gli sviluppi di questa vicenda.

Nei giorni scorsi Antonella Elia ha avuto un confronto con Pietro Delle Piane al Grande Fratello Vip, durante il quale lei non è riuscita a trattenere le lacrime. Durante un confessionale la gieffina è tornata a parlare della sua storia d'amore con l'ex compagno, tra le varie cose ha rivelato: "Non ci ho mai creduto che io potessi farcela a stare con lui a vivere con Pietro, a sposarmi. Avrei dovuto rinnegare completamente me stessa per poter andare d’accordo con lui". Ad un certo punto si è resa conto che non poteva farcela e lo ha lasciato. Antonella Elia pensa che la sua vera felicità dipenda dalla libertà, anche se per conquistarla si è ritrovata da sola. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Antonella Elia torna a parlare di Pietro Delle Piane: “Non ci ho mai creduto”

Articoli correlati

Pietro Delle Piane torna a parlare della rottura con Antonella Elia: non ci sarà un confronto al GF VipPietro Delle Piane non andrà al GF Vip per un confronto con Antonella Elia, cosa ha detto sulla loro rottura A pochi giorni dal suo ingresso al...

Antonella Elia incontra Pietro Delle Piane al Grande Fratello Vip: “Devi smettere di umiliarti”Pietro Delle Piane al GF Vip per un confronto con l’ex Antonella Elia, cosa si sono detti Tra le varie cose che sono successe ieri sera nella terza...

Approfondimenti e contenuti su Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Le fragilità di Antonella Video; Grande Fratello Vip: Antonella Elia scoppia in lacrime, ma a consolarla c'è l'altro torinese Marco Berry; Grande Fratello Vip, Dario Cassini fuori controllo: frase choc contro Antonella Elia e il web insorge. Rischio squalifica; Grande Fratello Vip 8: le urla di Antonella Elia in hotel scuotono la vigilia della diretta.

Grande Fratello Vip, Pietro Delle Piane replica ad Antonella Elia: Non cercavo visibilitàPietro delle Piane, dopo il suo ingresso al GF Vip, rompe il silenzio: Con Antonella Elia era tutto condiviso ... comingsoon.it

Grande Fratello Vip, Antonella Elia chiude con Pietro Delle Piane: Non ti umiliareNella terza puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha un confronto faccia a faccia con il suo ex Pietro Delle Piane dopo cinque mesi dalla loro separazione. Tra noi ha sempre prevalso la f ... tgcom24.mediaset.it

«Ci sarebbe una sorta di ultimatum: ancora sette giorni e poi, mercoledì prossimo, il Biscione deciderà definitivamente, dati alla mano, quale destino riservare al programma… Se non cresce, a rischio due settimane…» Il Grande Fratello Vip sta vivendo un mo - facebook.com facebook

"Grande Fratello Vip", Lucia Ilardo non accetta la nomination di Renato Bianciardi: "Non ha senso" #luciailardo x.com