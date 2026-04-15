Un ex calciatore padovano ha espresso parole di apprezzamento nei confronti dell’attuale presidente della società calcistica. Ha dichiarato che Elkann rappresenta una garanzia per il club e ha indicato alcuni profili che, secondo lui, sarebbero utili per rinforzare la rosa durante la prossima sessione di calciomercato estivo. La sua opinione si inserisce nel dibattito sulle strategie di rafforzamento della squadra.

di Angelo Ciarletta Michele Padovano ha parlato della Juventus, elogiando Elkann e indicando la via per la prossima sessione di calciomercato estivo. Michele Padovano, ai microfoni di Radio Bianconera, ha parlato di Juventus e del mercato per l’estate. Di seguito le sue affermazioni. MERCATO JUVE LIVE LE PAROLE DI PADOVANO – «Secondo me Elkann è una garanzia, soprattutto dopo le dichiarazioni quando parla di Juve come affare di famiglia. Serve prima la dirigenza, poi la squadra. Questa non era attrezzata per vincere. Servono giocatori esperti, da affiancare ai giovani. Almeno 56 elementi, in modo che quando le partite si mettono male, questi possono cambiare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Padovano elogia Elkann: «Secondo me è una garanzia. Sul mercato servono 5-6 elementi, ecco chi prenderei»

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