Padovano | Bremer? In caso di buona offerta la Juve lo lascerebbe partite senza problemi

Notizia in breve

Secondo una fonte, la Juventus sarebbe disposta a cedere il difensore Bremer in caso di un'offerta soddisfacente. La squadra non si opporrebbe a lasciarlo partire, anche se attualmente non ci sono dettagli specifici sulla trattativa. La possibilità di una partenza del giocatore dipenderebbe dall'entità dell'offerta ricevuta e dalle decisioni della dirigenza. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito.