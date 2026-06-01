Padovano | Bremer? In caso di buona offerta la Juve lo lascerebbe partite senza problemi
Secondo una fonte, la Juventus sarebbe disposta a cedere il difensore Bremer in caso di un'offerta soddisfacente. La squadra non si opporrebbe a lasciarlo partire, anche se attualmente non ci sono dettagli specifici sulla trattativa. La possibilità di una partenza del giocatore dipenderebbe dall'entità dell'offerta ricevuta e dalle decisioni della dirigenza. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito.
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