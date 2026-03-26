Circolano voci di un interesse della Juventus per Marcus Thuram, con discussioni sulla presenza di una clausola rescissoria nel suo contratto. Secondo alcune fonti, l’Inter potrebbe lasciarlo partire a una cifra specifica, anche se i dettagli esatti non sono stati ufficialmente confermati. La situazione rimane quindi ancora da chiarire ufficialmente dalle parti coinvolte.

Marcus Thuram alla Juve? La verità sulla clausola: «L’Inter lo lascerebbe partire anche per.». Le ultime sul futuro dell’attaccante francese. Il futuro di Marcus Thuram infiamma le strategie di mercato e accende i radar delle big. Secondo alcune indiscrezioni anche la Juventus osserverebbe con attenzione le dinamiche in casa nerazzurra. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata A tracciare lo scenario per l’attaccante francese è intervenuto l’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube. Nonostante una stagione complicata e la prepotente ascesa del gioiellino Pio Esposito, il transalpino resta un potenziale tesoretto per le casse dell’ Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marcus Thuram alla Juve? La verità sulla clausola: «L’Inter lo lascerebbe andare per questa cifra»

Articoli correlati

Inter, sgarbo Marcus Thuram? La verità sull’addio ai nerazzurri per ricongiungersi alla Juventus col fratello Khephren. Confessione importanteInter, sgarbo Marcus Thuram? La verità sull’addio ai nerazzurri per ricongiungersi alla Juventus col fratello Khephren.

Zambrotta esalta Spalletti: «Ha trovato la quadra del gioco. Spero vincano i bianconeri. Marcus Thuram alla Juve? Penso questa cosa»Osimhen Juventus: dal legame con Del Piero all’ammirazione per i bianconeri, il grande colpo di mercato è possibile? La verità André Juventus, i...

JUVE IN ANSIA: THURAM SI FERMA! CONTUSIONE PRIMA DELL'INTER #juve #juventusnews24

Approfondimenti e contenuti su Marcus Thuram

Temi più discussi: Suggestione Juve, Saudi Pro League o ancora Inter: quale futuro per Marcus Thuram?; Adesso Thuram è un caso: ha due mesi per riprendersi l'Inter; Perché questo Marcus Thuram non è quello che conosciamo; Come sta Thuram? Le ultime sulle condizioni del francese e cosa filtra per Juventus-Sassuolo.

Marcus Thuram alla Juventus: la clamorosa rivelazione in vista dell’estateLa Juventus starebbe osservando molto da vicino la situazione legata al futuro di Marcus Thuram. E’ questa l’indiscrezione di ... fantamaster.it

Paganini: Marcus Thuram, c'è l'idea romantica di giocare col fratello alla Juve. Ma è dura...A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Paolo Paganini. Italia, domani davanti Kean e Retegui: Io avrei fatto giocare Pio ... tuttojuve.com

"Pato era più forte di Marcus Thuram" Siete d'accordo - facebook.com facebook

Francia, ultima chiamata per Marcus #Thuram: incalzato da #Ekitike, ora deve convincere #Deschamps x.com