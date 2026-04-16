La Juventus avrebbe in programma di acquistare un difensore coreano solo nel caso in cui il giocatore brasiliano lasciasse la squadra per un club della Premier League. Attualmente, non ci sono trattative aperte, ma si parla di una possibile sostituzione se si concretizzasse la partenza di Bremer. La concorrenza per il difensore coreano, tuttavia, viene indicata come una delle rivali bianconere.

di Angelo Ciarletta La Juventus prenderebbe Kim in difesa solamente in caso di addio di Bremer versi la Premier. E attenzione alla concorrenza di questa rivale. La Juve inizia a pianificare le mosse per il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha inserito il nome di Kim Min-jae nella lista dei possibili rinforzi. MERCATO JUVE LIVE L’interesse per il sudcoreano scatterebbe qualora Bremer dovesse cedere alle ricche lusinghe provenienti dalla Premier League. In questo scenario, la Juve potrebbe contare su un vantaggio competitivo fondamentale: la presenza di Luciano Spalletti in panchina rappresenta la risorsa principale per convincere il calciatore.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kim, la Juve lo prenderebbe in caso di addio di Bremer. E attenzione alla concorrenza di questa rivale bianconera

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