A Padova si terrà un evento presso la Fornace 57 con la partecipazione di 11 produttori e 50 etichette di vino naturale. L’evento prevede degustazioni di vini provenienti da diverse cantine e incontri con i produttori, che si presenteranno per raccontare le loro produzioni. La giornata si concentra sull’offerta di etichette di vino naturale, senza specificare i nomi delle aziende o delle etichette coinvolte. Non sono stati comunicati dettagli sui criteri di selezione o sui produttori partecipanti.

? Domande chiave Quali sono le 50 etichette naturali che potrai assaggiare?. Chi sono gli 11 produttori che saliranno sul palco per raccontarsi?. Come funziona il ticket per accedere alla degustazione completa?. Dove e quando si svolge esattamente l'appuntamento alla Fornace 57?.? In Breve Sabato 6 giugno dalle ore 12 alle 19 presso Fornace 57. Ticket di ingresso fissato a 25 euro per la degustazione completa. Partecipano 11 realtà tra cui Il Moralizzatore, Calalta e Tenuta Maraveja. Evento inserito nel calendario tra Festa dei Bigoli e appuntamenti in Piazza Vittorio Emanuele II. Undici produttori portano l’enologia naturale alla Fornace 57 di Padova sabato 6 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Padova: 11 produttori e 50 etichette naturali alla Fornace 57

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