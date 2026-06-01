Spontaneamente Vino alla Fornace 57 di Padova
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Torna. Saranno ben 11 i protagonisti che saliranno sul palco dell'evento per presentare le proprie creazioni:Il MoralizzatoreCalaltaTenuta MaravejaScelta di ViteI CastagnuccoliSanta ColombaTenuta L’ArmoniaLa RosiLa GugliaMasiero WineLe Vigne di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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