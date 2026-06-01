Padel serie D | per il Tennis club Sondrio continua la striscia vincente della squadra femminile

Da sondriotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra femminile del Tennis club Sondrio ha proseguito la serie di vittorie nella serie D di padel, confermandosi dopo il successo nella seconda giornata. La squadra maschile, invece, nel terzo turno del campionato, non è riuscita a mantenere la stessa continuità e non ha ottenuto una vittoria.

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Dopo la bella vittoria ottenuta nella seconda giornata, la squadra maschile del Tennis club Sondrio, impegnata nel terzo turno del campionato di serie D di padel, non è riuscita a confermarsi. Tutti e tre gli incontri sono stati combattuti fino al terzo set, a testimonianza dell’equilibrio e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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