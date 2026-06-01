Pacchi alimentari un sostegno che continua | costante la richiesta delle famiglie

Dal dicembre 2024 a oggi, le richieste di pacchi alimentari sono rimaste costantemente alte. Le famiglie continuano a chiedere questo supporto, mantenendo un livello di domanda stabile nel tempo. Non sono stati registrati cali significativi nelle richieste, confermando la continuità di questa esigenza. La distribuzione di pacchi alimentari rappresenta ancora una risposta abituale per chi si trova in difficoltà.

Dal dicembre 2024 a oggi il numero delle persone che richiedono un pacco alimentare si mantiene elevato. Un dato che, più di qualsiasi statistica, racconta l'attenzione di cui necessitano famiglie, anziani e lavoratori precari. Dietro ogni consegna non ci sono soltanto alimenti destinati a. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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