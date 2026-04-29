In occasione del suo compleanno, l'amministratore delegato di un importante gruppo televisivo ha deciso di fare un gesto di solidarietà. La sera precedente, nella Piazzetta di Portofino, sono stati distribuiti cento pacchi alimentari a famiglie in difficoltà. L'evento ha coinvolto anche amici e collaboratori, che hanno partecipato alla celebrazione e al momento di solidarietà. Nessun dettaglio sui destinatari o sulle modalità di distribuzione.

Pier Silvio Berlusconi compie gli anni e non si dimentica dei più bisognosi. In occasione del suo compleanno, festeggiato ieri sera nella Piazzetta di Portofino, l’Amministratore delegato del gruppo Mediaset, ha voluto accompagnare la celebrazione con un gesto concreto di solidarietà. Pier Silvio Berlusconi per il suo compleanno dona 100 pacchi alimentari. L’iniziativa voluta da Pier Silvio Berlusconi è quella di voler donare 100 pacchi alimentari nei prossimi giorni a famiglie indigenti dei comuni di Rapallo e Santa Margherita Ligure. Un gesto per suggellare ancora una volta il rapporto con il territorio che da anni è ormai la sua casa. Nel...🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Pier Silvio Berlusconi in occasione del suo compleanno dona 100 pacchi alimentari a famiglie bisognose

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Compleanno di Pier Silvio Berlusconi a Portofino, consegnati 50 pacchi per le famiglie indigenti x.com