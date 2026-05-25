Fiumara mani tese alle famiglie | pacchi alimentari e beni per bambini all’Isola Sacra
A Isola Sacra, oggi sono stati distribuiti pacchi alimentari e beni per bambini a diverse famiglie. L’evento ha visto la presenza di volontari che hanno consegnato i pacchi direttamente nelle case. Sono stati inoltre forniti prodotti di prima necessità e alimenti per i più piccoli. La distribuzione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti. Non sono stati segnalati disagi o problemi durante l’operazione.
Fiumicino, 25 maggio 2026 – Una distribuzione di pacchi alimentari e un momento di solidarietà concreta per le famiglie. È l’iniziativa promossa dall’ Associazione Fiumara Service, che organizza un evento riservato agli iscritti nella sede di via Passo della Sentinella 126, all’ Isola Sacra, nel territorio di Fiumicino. L’appuntamento è fissato per mercoledì 27 maggio, dalle 15 alle 17. Al centro dell’iniziativa ci sarà la distribuzione di pacchi alimentari, pensata come forma di aiuto diretto per chi attraversa un momento di difficoltà o ha bisogno di un supporto nella gestione quotidiana della famiglia. Banchi per vestiario e articoli da bambino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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