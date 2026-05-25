Fiumara mani tese alle famiglie | pacchi alimentari e beni per bambini all’Isola Sacra

Notizia in breve

A Isola Sacra, oggi sono stati distribuiti pacchi alimentari e beni per bambini a diverse famiglie. L’evento ha visto la presenza di volontari che hanno consegnato i pacchi direttamente nelle case. Sono stati inoltre forniti prodotti di prima necessità e alimenti per i più piccoli. La distribuzione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti. Non sono stati segnalati disagi o problemi durante l’operazione.