torna a falconara il corso di formazione per proprietari e futuri proprietari di cani

A Falconara Marittima riprende il corso di formazione rivolto ai proprietari e futuri proprietari di cani. L'iniziativa, già realizzata nel 2019, è stata riproposta per fornire informazioni utili sulla gestione e i comportamenti degli animali domestici. Il corso si rivolge a chi possiede o intende adottare un cane, con l’obiettivo di favorire una convivenza più consapevole tra persone e animali.

FALCONARA MARITTIMA – , un’iniziativa che già nel 2019 aveva riscosso grande apprezzamento da parte dei cittadini e che viene riproposta per offrire strumenti utili a migliorare la convivenza tra persone e animali. Promosso dall’assessorato all’Ambiente, il corso è gratuito e nasce dalla consapevolezza che, a fronte dei cambiamenti negli stili di vita, è sempre più importante sviluppare una corretta conoscenza del cane, delle sue esigenze e delle modalità di relazione. L’obiettivo è favorire un rapporto equilibrato e consapevole tra cane e proprietario,... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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