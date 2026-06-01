Ecco il primo patentino per proprietari di gatti dell' Emilia-Romagna
Anche avere un gatto in casa richiede consapevolezza, così il Comune di Ozzano dell’Emilia ha lanciato un’iniziativa pionieristica: il primo "patentino" per proprietari di gatti in Emilia-Romagna.Il progetto, che si avvale della collaborazione scientifica della facoltà di Scenza Mediche. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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