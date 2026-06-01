Ecco il primo patentino per proprietari di gatti dell' Emilia-Romagna

Anche avere un gatto in casa richiede consapevolezza, così il Comune di Ozzano dell’Emilia ha lanciato un’iniziativa pionieristica: il primo "patentino" per proprietari di gatti in Emilia-Romagna.Il progetto, che si avvale della collaborazione scientifica della facoltà di Scenza Mediche. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ecco il primo "patentino" per gatti dell'Emilia-Romagna

In Campania arriva il primo Patentino Gatto, il dott. Canale: “Fondamentale per capire i gatti e gestire bene le colonie feline”In Campania è stato introdotto il primo “Patentino Gatto”, un percorso formativo destinato a chi possiede un gatto o si occupa di colonie feline.

Si parla di: Spareggi Nazionali Eccellenza : Ecco le 7 Finali.

In Emilia-Romagna arriva il patentino per proprietari di gattiIl corso è totalmente gratuito e destinato a chiunque sia interessato. Sarà condotto dalla veterinaria Giulia Bompadre in collaborazione con Daniele Zambelli della Clinica ostetrica veterinaria ... dire.it

Ecco il primo patentino per gatti domestici dell'Emilia-RomagnaIncontri con esperti veterinari per imparare a comprendere i bisogni dei felini domestici. Sindaco e assessore: Investimento culturale che valorizza la responsabilità ... bolognatoday.it