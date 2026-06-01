Prima Assicurazioni ha annunciato una partnership con Pininfarina. Il CEO dell’assicurazione ha spiegato che la collaborazione è iniziata con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative nel settore automobilistico. Non sono stati forniti dettagli specifici sui progetti o sui tempi di realizzazione. La partnership si concentra sulla creazione di prodotti e servizi congiunti, senza ulteriori informazioni sui termini dell’accordo.

Il CEO di Prima Assicurazioni George Ottathycal spiega come è nata la collaborazione con Pininfarina che ha disegnato la nuova livrea delle moto che debutteranno nel Gran Premio d'Italia al Mugello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ottathycal (Prima Assicurazioni); Così nasce la partnership con Pininfarina

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