Prima Assicurazioni e Pramac Racing presentano la nuova livrea per la MotoGP firmata Pininfarina
Durante il Gran Premio d’Italia al Mugello, Prima Assicurazioni e Pramac Yamaha MotoGP hanno mostrato una nuova livrea celebrativa sulla moto, creata da Pininfarina. La moto con questa grafica speciale è stata presentata sul circuito, famoso nel mondo del motociclismo italiano. La livrea decorativa è stata mostrata prima di scendere in pista per le gare di questa tappa del campionato mondiale.
Prima Assicurazioni e Prima Pramac Yamaha MotoGP presentano, in occasione del Gran Premio d’Italia al Mugello, una speciale livrea celebrativa firmata Pininfarina, destinata a correre sul circuito simbolo del motociclismo italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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