prima assicurazioni e pramac racing presentano la nuova livrea per la motogp firmata pininfarina

Notizia in breve

Durante il Gran Premio d’Italia al Mugello, Prima Assicurazioni e Pramac Yamaha MotoGP hanno mostrato una nuova livrea celebrativa sulla moto, creata da Pininfarina. La moto con questa grafica speciale è stata presentata sul circuito, famoso nel mondo del motociclismo italiano. La livrea decorativa è stata mostrata prima di scendere in pista per le gare di questa tappa del campionato mondiale.