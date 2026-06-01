Ostia in fuga dalla polizia travolgono 2 ragazze e si schiantano | presi due cileni

Due giovani cileni sono stati arrestati dopo aver travolto due ragazze durante una fuga dalla polizia a Ostia. La vettura, che cercava di scappare a tutta velocità, si è schiantata poco dopo, coinvolgendo le due ragazze che erano sulla strada. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato nella macchina alcuni attrezzi da scasso. Gli arrestati sono stati portati in commissariato.

Domenica mattina di paura a Ostia, sul litorale di Roma. Un’auto in fuga ha seminato il panico dopo non essersi fermata all’alt della polizia. Nello scappare il conducente ha investito due ragazze per poi terminare la propria fuga contro un’auto, dopo circa 4 chilometri di inseguimento. È stata una pattuglia del X distretto Lido, impegnata nei servizi per il passaggio del Giro d’Italia, a notare sul lungomare Duilio una Peugeot station wagon sospetta. Con a bordo due uomini, gli agenti hanno intimato l’alt, ma invece di fermarsi il conducente ha premuto l’acceleratore ed è scappato a tutta velocità per le strade di Ostia. Inseguiti dagli... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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