Ostia firmate 45 concessioni balneari | Chi non rimuove gli abusi non apre

Sono state firmate 45 concessioni balneari a Ostia, con una condizione chiara: chi non rimuove gli abusi non potrà aprire. La decisione fa parte di un processo di riordino, regolarizzazione e rilancio delle aree costiere della zona. La misura mira a garantire il rispetto delle normative e a favorire un utilizzo corretto delle spiagge. La data stabilita per l’attuazione di questa politica è il primo giugno 2026.

Ostia, 1° giugno 2026 – Prosegue il percorso di riordino, regolarizzazione e rilancio del mare di Roma. Ad oggi sono 45 le concessioni già sottoscritte a Ostia, comprese le 6 spiagge libere attrezzate. Regolarmente aperti dal 1° maggio sono inoltre i 4 chioschi di Castel Porziano. Tra le concessioni già perfezionate figurano: Village, Salus, Elmi, Ristorante Edonè, Battistini, Lido Beach, Ristorante Lido, Kelly’s, El Miramar Ristorante, El Miramar Stabilimento, Il Capanno, Il Delfino, Plinius, Tibidabo, Le Dune, Lega Navale Italiana, La Vecchia Pineta, Dopolavoro Metro-Cotral, Venezia, Gambrinus, Orsa Maggiore, Zenit, La Bussola, La... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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