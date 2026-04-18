A Ostia sono state firmate le prime concessioni per la riapertura di alcuni stabilimenti, segnando un passo importante nel processo di regolamentazione avviato dall’amministrazione comunale. Il lavoro, in corso già dal 2024, mira a superare le proroghe e a regolarizzare le attività balneari. Contestualmente, si intensificano le verifiche sugli abusi edilizi nelle zone interessate.

Il lavoro avviato dall’amministrazione capitolina, già a partire dal 2024, per superare la stagione delle proroghe sta entrando nel vivo. Il 16 aprile, il Campidoglio, ha firmato le prime concessioni marittime di Ostia.I vari bandi avviati a partire dal febbraio del 2025, chi prima chi dopo.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Ostia, firmate le prime concessioni: Village e Lido simboli della ripartenzaOstia, 17 aprile 2026 – Firmate ieri le prime concessioni demaniali marittime sul litorale di Ostia.

Abusi edilizi, il Cga: i nuovi proprietari non pagano le sanzioni paesaggisticheIl Consiglio di giustizia amministrativa ha stabilito che gli attuali titolari non sono tenuti a versare l'indennità per violazioni commesse dai...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Firmate le prime concessioni demaniali: a Ostia riaprono Village e Lido; Ostia, firmate le prime concessioni: riaprono Village e Lido ristorante; Ostia, firmate le prime concessioni: riaprono Village e Lido; Ostia, firmate le prime concessioni: quali stabilimenti riaprono e l'allerta sugli abusi edilizi.

Ostia, firmate le prime concessioni: riaprono Village e LidoAvviata una nuova fase per il litorale romano, con il recupero e la restituzione alla città di strutture rimaste per anni chiuse o sequestrate ... rainews.it

Ostia, firmate le prime concessioni: Village e Lido simboli della ripartenzaOstia, 17 aprile 2026 – Firmate ieri le prime concessioni demaniali marittime sul litorale di Ostia. Tra queste, due riguardano luoghi altamente simbolici: il Village e il Lido, strutture per anni ... ilfaroonline.it

Ostia, Casalpalocco, Infernetto, Axa, Acilia, Dragona e dintorni - facebook.com facebook

Firmate ieri le prime concessioni demaniali marittime sul litorale di Ostia. . Si tratta di un primo blocco che segna l’avvio della nuova fase di riordino e valorizzazione del litorale romano. Info ow.ly/rqHW50YLeGR x.com