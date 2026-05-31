ostia auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine

Due ragazzi a bordo di un’auto sono stati arrestati dopo aver cercato di sfuggire a un controllo della polizia. L’auto ha percorso i cortili di alcune case prima di essere fermata. Durante la fuga, l’auto ha investito due ragazzine che si trovavano nelle vicinanze. Nessuna delle due ragazzine ha riportato ferite gravi. La polizia ha fermato i due giovani poco dopo l’incidente. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Hanno provato a fuggire attraverso i cortili delle case, ma sono stati arrestati poco dopo due ragazzi a bordo di un auto lanciata a tutta velocità, nel tentativo di evitare un controllo della polizia. Un inseguimento lungo 4 kilometri a Ostia, a sud di Roma in cui sono state investite due minorenni, trasportate all’ospedale Grassi con alcune escoriazioni, non sarebbero in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Ostia, auto inseguita da polizia investe due ragazze: il video

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