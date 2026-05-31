Un’auto inseguita dalla polizia a Ostia ha investito due ragazze su un marciapiede. Le giovani sono state portate in ospedale per le ferite riportate. L’incidente è avvenuto durante un tentativo di fuga del veicolo dalla polizia. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle due ragazze né sul numero di persone coinvolte nell’automobile. La polizia sta indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un'auto in fuga dalla polizia investe a Ostia due ragazze su un marciapiede. Le due giovani sono state trasportate in ospedale. Le forze dell'ordine hanno arrestato i due giovani che erano a bordo del veicolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazza

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