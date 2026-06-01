Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli per trasferirsi in Premier League, con l’indicazione che il suo futuro non sarà in Serie A. Il ct della Nigeria ha confermato che il giocatore non continuerà con il club turco, alimentando le voci di un trasferimento in Inghilterra. La clausola rescissoria presente nel contratto con il Napoli limita le possibilità di un trasferimento all’interno del campionato italiano. La trattativa sembra orientata verso una squadra della massima divisione inglese.

Victor Osimhen è di nuovo al centro del mercato, e stavolta la pista porta dritto in Premier League. A riaccendere tutto sono state le parole del ct della Nigeria, Eric Chelle, che ha di fatto confermato l'addio dell'attaccante al Galatasaray. Lo avevamo già raccontato quando il selezionatore lo aveva escluso dai convocati svelando il motivo di mercato: «Osimhen potrebbe cambiare squadra, quindi resta a casa per concentrarsi sul suo futuro», le sue parole, che hanno messo in allerta l'élite europea. Il sogno Manchester United L'Inghilterra è da tempo indicata come la destinazione ideale per l'ex Lille. Il nome più... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Osimhen verso la Premier League: il ct accende il mercato, e la clausola del Napoli sbarra la Serie A

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Victor Osimhen celebrates after leading Galatasaray to another league title

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Temi più discussi: Victor Osimhen è destinato alla Premier League? Le parole del ct della Nigeria sul suo trasferimento innescano un dibattito sul futuro dell'attaccante del Galatasaray; Osimhen lascia il Galatasaray, il ct della Nigeria confessa: Forse cambierà squadra; Juve, Senesi verso la permanenza in Premier: accordo di base con il Tottenham; Osimhen in uscita dal Galatasaray, ma la clausola 'anti-Serie A' del Napoli blocca l'Italia.

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