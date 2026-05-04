Mercato Napoli Meret verso la Premier League? Il club punta il portiere azzurro

Il futuro di Alex Meret sembra essere in bilico. Secondo fonti vicine al club, il Tottenham ha avanzato un'offerta ufficiale per il portiere azzurro, che potrebbe lasciare il Napoli al termine di questa stagione. Meret, che attualmente non rientra più nei piani tecnici dell'allenatore, potrebbe così trasferirsi in Premier League. Restano da attendere aggiornamenti sulla trattativa e sulle decisioni della società.

Alex Meret lascia il Napoli a fine stagione? Il Tottenham ha presentato un’offerta concreta per il portiere azzurro, ormai fuori dai piani tecnici di Conte. Meret e il Napoli: la rottura dopo Milinkovic-Savic. La perdita del posto da titolare rappresenta il punto di non ritorno nella storia tra il numero uno e il club partenopeo. Milinkovic-Savic ha preso stabilmente la porta, relegando Meret a ruolo di riserva. La scadenza contrattuale fissata tra un anno trasforma questa situazione in un’opportunità di mercato: il Napoli può incassare una cifra importante piuttosto che rischiare di perderlo a parametro zero. Il Tottenham conosce bene il mercato italiano per i portieri.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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