La Juventus valuta il sacrificio di Bremer per finanziare il mercato | c’è la Premier League pronta a pagare la clausola

La Juventus sta considerando di cedere Bremer questa estate per finanziare le operazioni di mercato. La clausola di rilascio del difensore brasiliano potrebbe essere attivata da un club della Premier League, che sarebbe disposto a pagare l’importo richiesto. La decisione fa parte di una strategia per aumentare le risorse finanziarie del club in vista delle prossime mosse sul mercato. Non sono stati ancora definiti i dettagli ufficiali della trattativa.

La Juventus sta valutando seriamente la possibilità di privarsi di Gleison Bremer in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, una decisione strategica legata alla necessità di fare cassa. Come rivelato da un’indiscrezione pubblicata dal quotidiano QS, il club bianconero potrebbe essere costretto a sacrificare il difensore centrale classe 1997 per rimediare alla pesante assenza degli introiti economici derivanti dalla mancata partecipazione alla prossima Champions League. La cessione del pilastro della nazionale brasiliana diventerebbe così il volano finanziario indispensabile per reperire il budget necessario a finanziare le future operazioni in entrata e consegnare alla dirigenza i fondi per rinforzare la rosa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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